Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de pensii private, la un nou maxim istoric. A fost depașit pragul de 100 de miliarde de lei active Sistemul de pensii private din Romania a ajuns la un nou maxim istoric. Pilonul II si Pilonul III au depașit pragul de 100 de miliarde de lei active, respectiv 20 miliarde de euro. Potrivit celor…

- Numarul companiilor nou create a crescut cu 3% in primele unsprezece luni din 2022, la aproape 144.000 de entitati, rezultat care va transforma anul 2022 in anul reper din perspectiva spiritului antreprenorial, pragul de 150.000 de firme si PFA-uri urmand sa fie atins la final de an. Anterior, cei mai…

- Franța - Polonia | Olivier Giroud, 36 de ani, a deschis scorul in minutul 44 și a devenit cel mai bun marcator all-time al naționalei „Cocoșului Galic”. In partida contand pentru optimile Campionatului Mondial, Mbappe l-a servit ideal pe Giroud, iar atacantul lui AC Milan a semnat reușita #52 la naționala…

- Bancile din Romania au facut profituri record ! In ultimul an și cele 11 luni din 2022, ratele la ROBOR și IRCC au crescut la valori record. S-a speculat ideea ca ar fi fost o ințelegere tacita intre banci. Cu toate astea, creșterea nu a putut fi stopata de BNR. Pe de alta parte, cei […] The post Profit…

- Vanzarea la licitatie organizata de casa Christie's din New York a colectiei de arta a cofondatorului Microsoft Paul Allen, decedat in 2018, a depasit miercuri seara pragul istoric de un miliard de dolari, cu sume record pentru lucrari de Van Gogh, Cezanne si Gauguin, relateaza AFP.

- Romania a depasit pragul de 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut, a scris luni, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . Potrivit acestuia, luni, 7 noiembrie, sunt in depozite 3.000,7 milioane de metri cubi, ceea ce inseamna…

- Romania a depasit pragul de 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut, a scris ieri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, ieri, 7 noiembrie, erau in depozite 3.000,7 milioane de metri cubi, ceea ce inseamna 97,75%…

- Romania a depasit pragul de 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut, a scris luni, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Potrivit acestuia, luni, 7 noiembrie, sunt in depozite 3.000,7 milioane de metri cubi, ceea ce inseamna 97,75% din capacitatea…