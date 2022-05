Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj duminica, 15 mai, cu ocazia Zilei Familiei, in care da asigurari ca Guvernul le va asigura tot sprijinul necesar.Familia este locul unde gasim mereu iubire, ajutor la nevoie si intelegere. Parinti si copii ne bucuram de o nepretuita dragoste, prin oricat…

