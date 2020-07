Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost suplimentat, din fonduri externe, cu aproape 700.000 de lei. Banii sunt folosiți pentru achiziționarea materialelor de protecție necesare celor din prima linie in lupta cu pandemia de COVID-19. Decizia a fost luata in cea mai recenta ședința a CJI. Astfel,…

- Salvați Copiii avertizeaza asupra consecințelor dramatice pe care ingradirea accesului la educație il are pentru copiii vulnerabili. Astfel, organizația solicita ca, in perioada verii, cu sprijinul comunitaților locale și al organizațiilor neguvernamentale, sa poata fi organizate cursuri școlare, respectand…

- Nimeni nu știe daca va fi mai slab sau mai puternic decat cel din prezent Pandemia nu trebuie tratata cu superficialitate Starea de alerta ar putea fi instituita din nou, in toamna In ciuda masurilor de relaxare luate de autoritati, veștile specialiștilor nu sunt tocmai imbucuratoare. Protectia Civila…

- Patriarhia Romana considera ca revenirea grabnica la oficierea slujbelor religioase si in interiorul lacasurilor de cult (cu respectarea subinteleasa a regulilor de distantare fizica si de igienizare a spatiilor liturgice stabilite de autoritatile competente) este deja deplin justificata si adecvata…

- Agentia de știri Basilica organizeaza un concurs de fotografie in perioada 15-28 iunie 2020, exclusiv in mediul online. Potrivit organizatorilor, concursul intitulat „Viata Bisericii in timp de pandemie” se adreseaza cetațenilor romani și de alta naționalitate care au surprins, prin intermediul fotografiilor,…

- Sarbatoarea Inalțarii Domnului se sarbatorește la 40 de zile dupa Invierea Domnului și nu are o data fixa in calendar. Aceasta zi sfanta este cunoscuta si sub numele de Ispas și marcheaza momentul in care crestinii se saluta unul pe celalalt cu „Hristos S-a inaltat!“ si „Adevarat S-a inaltat!“. Aceasta…

- Patriarhia Romana vine in sprijinul elevilor spre a-i calauzi pe drumul cunoașterii, in lumina, și in aceste vremuri grele. Pe toata perioada in care stau acasa in contextul pandemiei de coronavirus, invațaceii au posibilitatea de a participa la ora de Religie prin intermediul unei emisiuni care este…

- Comuna Balotești poate fi considerata un model de protejare a mediului inconjurator. Dupa ce a demarat cu succes campania de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice, Administrația Domeniului Public și Privat din localitate a inițiat și un program de colectare a uleiului de gatit folosit,…