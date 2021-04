Stiri pe aceeasi tema

- Azi e Vinerea Mare pentru credincioșii catolici, ziua in care Isus a fost ucis și rastignit pe cruce. La Vatican, Papa Francisc va conduce in aceasta seara procesiunea Calea Sfintei Cruci, dar la fel ca anul trecut, aceasta nu va avea loc in amfiteatrul Colosseum, ci pe esplanada bazilicii Sfantul Petru.…

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 – 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „In noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa circulatia persoanelor…

- Credinciosii romano-catolici sarbatoresc duminica, 4 aprilie, Invierea lui Cristos, prilej cu care, in aceste zile, participa la slujbele din Saptamana Patimilor, premergatoare Duminicii Invierii, cu respectarea regulilor sanitare impuse de pandemie: distantare fizica, dezinfectarea mainilor la ...

- Catolicii celebreaza Duminica Floriilor. Ce semnificație are aceasta sarbatoare Credinciosii catolici sarbatoresc, astazi, 28.03.2021, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului. Citește și MESAJE…

- La ultimul recensamant, in Romania au fost inregistrati oficial 870.774 romano-catolici, iar in Prahova -1807 Credinciosii catolici sarbatoresc, maine, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Potrivit…

- Prin riturile penitențiale din Miercurea Cenușii, credincioșii romano-catolici și protestanți incep Postul Mare in 17 februarie 2021. Credincioșii greco-catolici și ortodocși incep Postul Mare in 15 martie. Cu aceasta importanta ocazie spirituala, papa Francisc a transmis un mesaj de pregatire pe tema…

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos anunta conditiile in care se va desfasura anul acesta sarbatoarea Bobotezei. Astfel, credinciosii vor primi, miercuri, sticle cu aghiasma mare sfintita si imbuteliata cu o zi inainte, aceasta urmand sa fie distribuita in mai multe puncte, pentru a se evita aglomeratiile.…