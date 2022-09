Devenita deja o tradiție, intalnirea de pe „Dealul Crucii” din Biia amintește credincioșilor dreptslavitori despre locul fostei biserici a satului, acest spațiu ramanand in conștiința locuitorilor drept unul sacru. Din aceasta cauza, „Asociatia Fiilor satului Biia” a ridicat un monument in forma de cruce aici, inalt de 15 metri, iluminat, care strajuieste intreaga vale a […] The post Credincioșii parohiei Biia s-au reunit in tradiționala rugaciune de pe „Dealul Crucii” first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj .