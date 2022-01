Stiri pe aceeasi tema

- Sfintii Trei Ierarhi: Tradiții și superstiții legate de sarbatoarea din 30 ianuarie. Cui ii poți spune ”La mulți ani!” Sfintii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur, sunt sarbatoriti la 30 ianuarie. Acesti trei sfinti pe care Biserica ii cinsteste impreuna au fost mari…

- Filipii de iarna face parte din seria sarbatorilor dedicate protecției impotriva lupilor, dar și impotriva bolilor. Aceasta sarbatoare se intindea intre 25-31 ianuarie in anumite zone din țara, iar in altele, intre 25 ianuarie-2 februarie. In aceasta perioada a Filipilor de iarna aproape fiecare zi…

- 30 ianuarie: Hramul paraclisului Facultații de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia. Programul evenimentelor cultural-religioase Duminica, 30 ianuarie, cand Biserica Ortodoxa face pomenirea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, ocrotitorii invațamantului teologic…

- Pentru a fi viguroși, sanatoși, buni de munca prin gospodarie, barbații țineau in ianuarie doua zile speciale din Calendarul creștin: Sf. Eftimie cel Mare, pe 20 ianuarie și Sf. Grigorie Teologul, pe 25 ianuarie. Țaranii se rugau sfinților Eftimie cel Mare și Grigorie Teologul pentru sanatate și ocrotire,…

- Credincioșii baimareni vor putea participa la cumpana dintre ani la slujba oficiata la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare. Episcopul Maramureșului și Satmarului, PS Iustin, a anunțat ca in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, rugaciunile se vor rosti incepand cu ora 23.30. La miezul…

- Trecusera 5 ani de la Revoluție și Ileana se hotarase sa plece in Franța. Era fascinata de țara vinului și a branzeturilor de cand o cunoscuse pe prietena fratelui sau – o franțuzoaica care a cucerit-o imediat prin modul in care arata sau vorbea. A urmat atunci un drum greu pana in Paris in care […]…

- Slujba de Craciun de la Catedrala Patriarhala Foto. trinitas.ro Câteva sute de persoane au asistat, în aceasta dimineața, la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhala din București. Slujba s-a desfașurat în condițiile impuse de pandemie, atât în ceea…

- Credincioșii au participat vineri seara la slujba privegherii in cinstea Sf. Ioan Gura de Aur de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului. Sursa foto: Basilica.ro