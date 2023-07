Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina a Ministerului Muncii si cea a Agentiei Nationale de Plati si Inspectie Sociala au dispus cercetarea disciplinara a inspectorului general de stat al Inspectiei Muncii, respectiv a unor directori generali de agentii judetene, potrivit MMSS. „Comisia de Disciplina a Ministerului…

- Datele centralizate in urma implicarii autoritaților in cazul azilelor groazei arata ca, dintr-un numar total de 216 persoane relocate din centrele sociale pentru persoanele cu dizabilitați din diferite județe ale țarii, 76 de persoane au necesitat internare, in timp ce restul au primit evaluare și…

- Teodor Gabriel Negulescu, șeful DSP Ilfov, a demisionat luni, 10 iulie, dupa o discuție cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pe tema caminelor groazei din Ilfov, transmite Digi24. Potrivit Hotnews, Teodor Gabriel Negulescu a susținut ca și-a „facut datoria”, deruland controale și dand amenzi azilelor…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, astazi, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma anchetei privind cazul batranilor torturati in azile. Potrivit unui comunicat al Guvernului , la discutii vor participa: ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, 7 iulie, in debutul sedintei de Guvern, demiterea conducerii Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Agentiei judetene Ilfov in cazul batranilor torturati in azile. El a aratat ca este vorba despre oameni in varsta, bolnavi si vulnerabili…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi, 9 mai 2023, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere…