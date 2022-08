Incendii devastatoare au cuprins insula Thassos, dupa cum bine se știe. Potrivit romanilor care s-au trezit in mijlocul iadului, incendiul a scapat de sub control, dupa ce autoritațile nu au putut sa intervina, in timpul nopții trecute, cu aeronave speciale pentru stingerea flacarilor. Despre ce se intampla reiese și din marturii ale romanilor, de pe forumuri, rețele sociale ș.a. „Dinspre Potos spre Theologos ne-a lovit mirosul de padure arsa, adus de vant, de peste deal. Deja flacarile se indreptau spre Kinira. Credeam ca sunt gaze, dar era cenușa ce cadea de sus peste drum, ca o ninsoare prea…