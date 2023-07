Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca demisiile politice au fost suficiente in scandalul azilelor, dupa ce au plecat din funcții pesediștii Marius Budai și Gabriela Firea. Iohannis a fost intrebat, la Bruxelles, despre solicitarea din PSD, care a cerut și alte demisii in scandalul privind, in speța…

