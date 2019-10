Stiri pe aceeasi tema

- David Benioff și D. B. Weiss, creatorii serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", s-au retras din proiectul viitoarei trilogii "Star Wars/Razboiul Stelelor", programata sa fie lansata in 2022, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Recent, cei doi au incheiat un contract de exclusivitate…

- Scriitorul George R.R. Martin, a carui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat intr-un interviu acordat The Observer ca finalul productiei HBO nu va influenta viitoarele sale doua romane.

- David Benioff si Dan Weiss au semnat un contrat pe mai multi ani cu platforma Netflix pentru a crea seriale si filme. Acordul se ridica la 200 de milioane de dolari, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Citește și: Avertisment de ultima ora al lui Alexandru Cumpanașu: ‘N-o sa…

- "Suntem incantati sa-i primim pe maestrii povestitori precum David Benioff si Dan Weiss la Netflix", a declarat, intr-un comunicat, Ted Sarandos, responsabil de continut al platformei. "Ei sunt o forta creatoare si au incantat publicul din lumea intreaga cu povestile lor epice. Suntem nerabdatori sa…

