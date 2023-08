Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scena CRBL, a fost implicat duminica intr-un accident de motocicleta, in Hațeg. Artistul a fost transportat de urgența la spital, iar in prezent starea lui este stabila. Artistul se afla pe motocicleta cand a incercat sa depașeasca o coloana de mașini…

- Cum se simte CRBL dupa accidentul de motocicleta Duminica, in jurul pranzului, CRBL a fost implicat intr-un accident rutier. Artistul se afla pe motocicleta cand a incercat sa depașeasca o coloana de mașini in Hațeg, județul Hunedoara. Conform polițiștilor, acesta ar fi lovit in plin o autoutilitara.…

- CRBL a facut primele declarații dupa ce a fost implicat intr-un accident de motocicleta duminica, in judetul Hunedoara. “Sunt bine. Sunt foarte bine. Se poate si mai bine, dar sunt foarte bine. In cateva zile va povestesc”, a declarat CRBL. “La data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta…

- CRBL a fost extrenat din spital dupa ce a fost implicat duminica, 6 august, intr-un accident rutier in județul Hunedoara. Artistul a oferit declarații exclusive pentru Playtech Știri despre starea sa de sanatate. A oferit detalii despre accident și spune ca nu este ce pare a fi. CRBL, implicat duminica…

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa.In urma accidentului, CRBL a ajuns la spital, iar ulterior a fost transferat…

- Cantarețul CRBL a fost preluat luni dimineața, 7 august, de o ambulanța de la spitalul din Deva și transferat la o unitate medicala din Capitala, dupa ce a fost implicat intr-un accident de motocicleta in județul Hunedoara, transmite Antena3.Inainte sa fie urcat in ambulanța, cantarețul a transmis un…

- CRBL, transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident in județul Hunedoara. Cantarețul, care conducea o motocicleta, a intrat in depașirea unei coloane de mașini. Accidentul ar fi avut loc, dupa cum transmit echipajele ISU locale, la amiaza. Ulterior, el a fost transportat la spital…

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa. Politistii au deschis dosar penal, iar artistul a fost dus de urgenta la…