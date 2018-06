Stiri pe aceeasi tema

- Clujul a fost inundat, vineri, dupa o rupere de nori care a lovit orașul. Mai multe strazi din oraș, dar și centrul Clujului au fost inundate de apele care au venit de pe strazile in panta, unde canalizarea nu a facut fata. "A fost un adevarat rau pe strazile Babeș…

- In acest weekend, strazile Matei Millo si Ion Otetelesanu, din zona Cercului Militar din Bucuresti, vor fi inchise circulatiei rutiere, anunta Primaria Capitalei, precizand ca artere vor fi transformate in cai pietonale cu ocazia desfasurarii primei editii a seriei "Pietonale in Cartierul Creativ".

- Municipalitatea invoca bugetele limitate ale primariilor de sectoare ca motivare a propunerii de preluare a documentatiilor tehnico-economice pentru reabilitarea blocurilor. Astfel, de la Sectorul 3 ar urma sa fie preluate documentatiile pentru 101 blocuri (investitie totala de 148.256.061,57 lei),…

- Potrivit unui proiect de hotarare aprobat vineri in sedinta CGMB, Primaria Capitalei urmeaza sa investeasca 7,5 milioane de lei pentru primul din cele patru trasee de piste pentru biciclete din centrul Capitalei. Traseul este cuprins intre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, pe o lungime…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora NR 07.00 nu sunt inregistrate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazile din tara si nici probleme majore de fluenta a traficului. In judetul Buzau, circulatia…

- Primaria Capitalei a acordat stimulente in valoare de 135 de milioane de lei pentru familii, copii si persoane cu handicap, unui numar de peste 66.000 de bucuresteni Primaria Capitalei a acordat pana acum suma de 135.604.500 de lei familiilor nou constituite, celor cu nou-nascuti, monoparentale si copiilor…

- Un crater aparut la finalul iernii pe o strada din centrul Timișoarei a fost semnalizat cu o umbrela și un sac de gunoi. Craterul uriaș aparut in centrul orașului, aflat la doi pași de primarie, a fost semnalizat cu o umbrela, cel mai probabil, de un șofer, biciclist sau pieton. Scena a fost surprinsa…