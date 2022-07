Craiovean prins băut la volan de trei ori într-o noapte, la judecată Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de 52 de ani, acuzat de comiterea a cate trei infractiuni de conducere fara permis si refuzul recoltarii de probe biologice. Potrivit oamenilor legii, in noaptea de 14 spre 15 mai, barbatul a fost depistat conducand baut de trei ori. Politistii au stabilit ca, in plus, barbatul avea permisul anulat. Politistii doljeni au explicat ca, prima data, barbatul a fost depistat conducad baut in jurul orei 00.30, pe bulevardul Nicolae Romanescu. Oamenii legii nu au reusit sa afle ce alcoolemie avea craioveanul de 52 de ani, pentru ca acesta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

