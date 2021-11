Craiovean judecat pentru trafic de minori

Magistratii de la Tribunalul Dolj au inceput judecarea unui craiovean de 31 de ani, deferit justitiei pentru trafic de minori si trafic de persoane. Procurorii DIICOT sustin ca barbatul ar fi racolat trei tinere, dintre care doua minore, pe care le-a determinat sa practice prostitutia in Craiova. Doua dintre victime au ajuns sa practice prostitutia si in Spania si Franta. Potrivit anchetatorilor, printre victimele inculpatului s-au numarat doua minore. „Incepand cu anul 2018, persoana in cauza, un barbat, de 31 de ani, din Craiova, ar fi racolat, profitand de starea lor de vulnerabilitate, trei…