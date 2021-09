Stiri pe aceeasi tema

- Pentru stingerea incendiului, 20 de pompieri de la ISU Dolj actioneaza cu autospeciale cu apa si spuma, insa interventia este ingreunata de vant.Hipodromul este parte integranta a Parcului 'Nicolae Romanescu' care este monument national, fiind considerat unul dintre cele mai reprezentative monumente…

- Peste 1.200 de noi cazuri de Covid și 11 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost inregistrrate in ultimele 24 de ore in Romania, a anunțat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost confirmate 1.106.008 cazuri de persoane infectate…

- Noi reguli de intrare in Bulgaria sunt in vigoare de azi. Romanii pot intra doar prin punctele unde este personal medical și doar cu certificat COVID digital UE valid pentru vaccinare, trecere prin boala sau test. Autoritațile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul General al Poliției de Frontiera…

- Benjamin Van Durmen (24 de ani) este noul jucator al formației FC U Craiova a anuntat, marti, gruparea olteana. Mijlocașul a evoluat pentru Mouscron, in prima liga belgiana. “Benjamin Van Durmen, jucator ce in sezonul trecut a evoluat pentru Mouscron, in prima liga belgiana, a semnat cu Știința! Mijlocasul…

- Un craiovean care a fost prins cand arunca mobilier dezmembrat la platforma de gunoi a fost amendat de politia locala. Angajatii de la Corpul de Control al ADI Eco Sud au facut panda ca sa depisteze cine abandoneaza deseuri nereziduale la platforma care deserveste mai multe blocuri din cartierul Craiovita…

- „Eu sunt Florin Cițu si sunt un oltean mandru de la Ramnicu Valcea”, și-a inceput discursul premierul și vicepreședintele PNL la Craiova, cu ocazia alegerilor interne din filiala Dolj. „Lupta noastra nu este cu colegii din PNL, cu cu PSD. E important sa știm ca dupa 25 septembrie suntem o echipa, cand…