Crăciunul pe stil vechi. Tradiții și obiceiuri de Nașterea Mântuitorului Pentru creștinii de rit vechi abia acum incep sarbatorile de iarna. Craciunul pentru creștinii ortodocși de rit vechi este sarbatorit pe 7 ianuarie. Pe masa din Ajunul Craciunului, ortodocșii de stil vechi pun aceleași bunatați de post specifice sarbatorilor. Femeile se apuca de gatit bucate pentru a intampina oaspetii in seara de Craciun, iar barbatii se apuca de taiat porcul. Moldovenii, ardelenii sau minoritațile de ruși lipoveni, bulgari, ucraineni sau sarbi pregatesc cate 12 feluri de mancare, in numele apostolilor. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii Kirill i-a felicitat luni pe credinciosii ortodocsi de rit vechi cu prilejul Craciunului pe rit vechi sarbatorit pe 7 ianuarie, relateaza EFE. "Va felicit din toata inima cu ocazia nasterii Domnului Nostru Iisus Hristos. Miracolul incarnarii divine de acum peste…

- Zeci de mii de credinciosi pravoslavnici din judetul Timis se pregatesc sa intampine Craciunul pe stil vechi. In Banat, Nasterea Domnului este... The post Tradiții in Ajun de Craciun pentru creștinii pe rit vechi din Banat appeared first on Renasterea banateana .

- Boboteaza este sarbatorita pe 6 ianuarie si, impreuna cu ziua Sfantului Ioan Botezatorul, praznuit pe 7 ianuarie, marcheaza finalul perioadei de 12 zile a sarbatorilor de iarna, care incep in Ajunul Craciunului. De Boboteaza si de Sfantul Ioan, in functie de fiecare zona a tarii, se colinda, se fac…

- Crestinii praznuiesc miercuri nasterea lui Iisus Hristos, sarbatoare incarcata de traditii religioase, obiceiuri populare si superstitii. Colindele, bradul si Mos Craciun completeaza celebrarea, scrie news.ro.Nasterea lui Iisus este si cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea…

- Exista o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Craciunului. In tradiția populara, este sarbatoarea de sfarșit de an patronata de moș Ajun, despre se spune ca ar fi fost frate geaman cu moș Craciun. Moș Ajun este cel care a poruncit sa se dea flacailor colaci, sa se umble cu colindatul…

- Pe 24 decembrie este una dintre cele mai importante zile din an. In aceasta zi, creștinii sarbatoresc Ajunul Craciunului și trebui sa țina cont de cateva tradiții și obiceiuri de la care nu este bine sa se abata.

- Mare sarbatoare astazi! Creștinii ortdocși ii cinstesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Afla ce tradiții și obiceiuri se respecta in Romania pentru a avea parte de noroc și fericire.

- Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil sunt praznuiți in fiecare an pe 8 noiembrie. In aceeași zi, credinciosii ortodocsi sarbatoresc toti ingerii, considerati in traditia populara pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte, numele sarbatorii fiind “Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril”.…