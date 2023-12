Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de Craciunul de anul trecut, Nicole Pollard, fondatoarea firmei de consiliere de stil Lalaluxe, a primit un telefon de la un client care dorea o poșeta Birkin Himalaya cu diamante, pentru a o face cadou, relateaza Business Insider. Pentru necunoscatori, Birkin este o geanta Hermes…

- DAAC Hermes, importatorul și dealerul oficial al automobilelor Skoda in Republica Moldova, a deschis la Chișinau cel de-al doilea și cel mai modern showroom al marcii cehe. In salonul auto sint prezentate nu doar noile standarde, dar și cel mai nou stil al marcii Skoda. Prim-vicepreședintele DAAC Hermes,…

- Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite (ONU), Gilad Erdan, i-a cerut marți, 24 octombrie, lui Antonio Guterres sa demisioneze din funcția de secretar general al ONU, relateaza Sky News.Acest demers vine dupa ce șeful ONU a cerut o incetare a focului intre Israel și Hamas, acuzand ambele parți ca…

- Caștigatoare a nu mai puțin de 23 de titluri de Grand Slam, Serena Williams dobandeșate inca unul. Nu in domeniul sportiv, ci va fi recunoscuta drept Fashion Icon, la ceremonia CFDA Fashion Awards 2023, echivalentul Oscarurilor in industria modei. Serena devine astfel prima sportiva care primește acest…

- Brazilia, care prezideaza in prezent Consiliul de Securitate al ONU, a convocat pentru vineri o noua reuniune a acestui organism pentru a aborda situatia in Fasia Gaza, a anuntat miercuri seara Ministerul Afacerilor Externe, relateaza AFP, conform AGERPRES.Seful diplomatiei braziliene Mauro Vieira…

- Din București și pana in pensiunile agroturistice din varf de munte, romanii se confrunta tot mai mult cu o problema careia cu greu i se gasește o rezolvare. Oamenii sunt tot mai disperați și cauta soluții, insa miracolele intarzie. Invazia ploșnițelor de pat, insecte care se hranesc cu sange și infesteaza…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, pe termen de o luna au crescut cu aproximativ 2,2% pe ansamblul ultimei saptamani si cu 27% in trimestrul al treilea. Vineri, aceste contracte au inchis in declin cu 7 centi, la 95,31 dolari pe baril. Contractul mai lichid pentru petrolul Brent cu livrare in…

- New York s-a transformat intr-un furnizor surpriza de motorina, livrand trei nave in decurs de o saptamana, in contextul in care embargoul impus de Rusia la exporturile de benzina si motorina i-a trimis pe cumparatori sa caute noi furnizori, conform Agerpres.