Cozmin Gușă, dezvăluiri incendiare din Culisele Statului Paralel: „Rareș, ia vino încoace să vezi cum intră Orban la pușcărie” „De data asta Elena a spus lucrurilor pe nume și chiar vreau sa remarc ceva dupa care sa va dau o bomba pe care mi-a sugerat-o o dezvaluire a ei.Eu nu m-am inșelat cand am simțit potențialul politic al Elenei Udrea, pentru ca ea prima data a fost consiliera mea, nu a lui Basescu. Basescu cred ca a incurcat-o in cariera ei politica. Elena a demonstrat cu acest interviu, pe langa tarie, și faptul ca este foarte buna din punctul de vedere al comunicarii, și o sa vedeți reacțiile pe care o sa le aveți, inafara celor de tip bizon,” și-a inceput intervenția Cozmin Gușa.„O sa comentez un lucru legat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

