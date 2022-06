Stiri pe aceeasi tema

- Partea bulgara a inceput sambata, 18 iunie, lucrarile de reabilitare in zona Podului Prieteniei si la drumul national Ruse – Razgrad. Oficialii romani din sistemul vamal spun ca, din acest motiv, camioanele sunt nevoite sa astepte 180 de minute in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu. „Timpul de…

- Elena Udrea a fost extradata de autoritațile din Bulgaria si a ajuns, joi dupa-amiaza, in Romania. Fostul ministru a fost adus cu duba bulgarilor pana la vama Ruse, unde a fost preluata de polițiștii romani care au dus-o la Penitenciarul Targșor. Bulgarii au facut transferul Eleni Udrea in vama Ruse,…

- Deși controalele de frontiera se realizeaza simultan pe cinci artere pe sensul de ieșire din țara in Punctul de Frontiera Giurgiu, cozile de camioane de intind pe mai bine de 10 kilometri, iar timpul de așteptare a ajuns, miercuri, la aproximativ trei ore. „In ultimele 24 de ore, la granita cu Bulgaria…

- O noua ”tranșa” de deșeuri ce ar fi trebuit sa ajunga in Romania a fost oprita de Poliția de Frontiera și Garda de Mediu in Vama Giurgiu. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera Giurgiu, luni, 30 mai, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera au oprit pentru control, pe sensul…

- Vama Giurgiu a devenit punct fiebinte si strategic pentru transportatori. Este singurul loc prin care mai pot trece in siguranța tirurile care fac legatura cu Bulgaria, Grecia sau Turcia. Traficul s-a aglomerat rapid pentru ca inclusiv ucrainenii folosesc acest traseu.

- Traficul auto la iesirea din tara prin PTF Giurgiu este obstructionat marti de un protest spontan organizat in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse, Bulgaria, transmite Agerpres. „Astazi, incepand cu ora 9.30, pe teritoriul Bulgariei, in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea…

- La Giurgiu au crescut semnificativ valorile de trafic Vama Giurgiu, ianuarie 2022. Foto: Marcela Petcu Traficul la ieșirea din România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu s-a intensificat începând de ieri dimineața. Pe fondul aglomerației, calatorii sunt nevoiti sa aștepte…

