- N. Dumitrescu Potrivit informațiilor primite de la Casa Județeana de Pensii Prahova, un numar de 84.382 de pensionari prahoveni au primit, in prima luna a acestui an, venituri mai mari. Este vorba despre cei care s-au incadrat prevederilor guvernamentale ce a vizat acordarea ajutorului financiar pentru…

- Anul trecut, Casa Judeteana de Pensii Prahova a inregistrat peste 12.000 de solicitari pentru acordarea acestui sprijin financiar N. Dumitrescu Odata cu intrarea in vigoare, pe anul in curs, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, sunt puse in aplicare și prevederi ce țin de plata anumitor indemnizații…

- Valoarea ajutorului de deces acordat de stat a crescut de la 1 ianuarie 2022, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Legii bugetului asigurarilor sociale. Astfel, valoarea integrala a acestuia a crescut cu 13 procente, de la 5.380 de lei la 6.095 de lei, informeaza Avocatnet. In funcție de situație,…

- Va facem cunoscut faptul ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul: in cazul…

- Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au aprobat cererea procurorilor privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a studentului canadian de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi, considerat a fi principalul suspect in dublul asasinat de pe strada Moara de Vant. Dupa audierile facute de judecatori…

