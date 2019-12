Covoarele tradiționale, ”vedetele” unui Târg spectaculos din Capitală Covoarele tradiționale, vedetele unui Targ spectaculos din Capitala / Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii (MECC) in colaborare cu Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala (MNEIN) și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) a organizat duminica, 15 decembrie, cea de-a VI-a ediție a Targului Național al Covorului „Covorul Dorului”. Evenimentul a fost organizat in contextul includerii pe 1 decembrie 2016 a „Tehnicilor tradiționale de realizare a scoarțelor in Romania și Republica Moldova” in Lista Reprezentativa UNESCO a… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

