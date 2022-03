Covid Satu Mare: 41 de cazuri noi ! Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 martie 2022, ora 10:00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.953 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2. In judet au fost confirmate 41 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. De asemenea, la nivel national au fost raportate 114 decese, dintre […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

