Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca noul coronavirus „circula liber” si numarul deceselor la nivel mondial este inacceptabil de mare. Seful OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca subvariantele Omicron continua sa conduca la noi cazuri, spitalizari si decese in intreaga lume, si a…

- Numarul noilor infectari cu coronavirus a crescut cu 18% saptamana trecuta, 4,1 milioane fiind raportate global, conform Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), citata de Associated Press, potrivit Agerpres. Agenția pentru sanatate a ONU a scris in ultimul raport saptamanal privind pandemia ca numarul…

- Desi vaccinarile impotriva noului coronavirus au redus semnificativ numarul spitalizarilor si pe cel al deceselor, cazurile de COVID-19 sunt din nou in crestere la nivel global, informeaza DPA. Peste 4,1 milioane de cazuri au fost raportate global saptamana trecuta, in crestere cu 18%, potrivit Organizatiei…

- Numarul noilor infectari cu coronavirus a crescut cu 18- saptamana trecuta, 4,1 milioane fiind raportate global, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citata de Associated Press. Agentia pentru sanatate a ONU a scris in ultimul raport saptamanal privind pandemia ca numarul deceselor din lume…

- Variola maimuței a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații pe lista dificultaților cu care se confrunta lumea acum alaturi de Covid-19 și razboiul din Ucraina. Creșterea numarului de cazuri i-a luat prin surprindere pe oamenii de știința intrucat boala nu e ușor transmisibila și e rara in afara…

- China a cenzurat miercuri afirmatiile facute de directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dupa ce acesta a criticat public politica "zero Covid" adoptata de conducerea comunista, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Renunțarea la abordarea zero-COVID, pe care China a avut-o inca de la inceputul pandemiei de coronavirus, ar putea declanșa un tsunami al deceselor in aceasta țara, potrivit unui studiu care ia in calcul rata scazuta de vaccinare in randul varstnicilor, relateaza The Guardian.Guvernul chinez ramane…

- Doua noi subvariante de Omicron, a caror virulenta nu a fost inca determinata, se afla la originea noului val al pandemiei de COVID-19 din Africa de Sud, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. "Oamenii de stiinta sud-africani care au identificat Omicron la sfarsitul…