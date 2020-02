Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian Wizz Air anunta reducerea numarului de zboruri efectuate din Romania catre destinatiile din Italia pe fondul epidemiei cu coronavirus. Potrivit companiei, masura va fi valabila in perioada 11 martie - 2 aprilie 2020, cand capacitatea de zbor spre Italia va fi redusa cu 60%.…

- Instituția Prefectului a decis astazi ca in eventualitatea in care pe Aeroportul Bacau vor ajunge persoane suspecte de infecție cu virusul nou din China acestea sa intre in carantina, urmand a fi cazate la Colegiul „N.V. Karpen” din municipiul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Medicul Streinu Cercel a vorbit duminica, la Realitateas PLUS, despre evenimentele din ultima vreme, din țara, din cauza coronavirusulu. Acesta a precizat despre hotararaea Ministerului Sanatații ca romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia) sa stea in carantina 14 zile ca aceasta…

- Serviciile Uber și Bolt s-au scumpit, pentru ca sunt mai puține mașini pe strada. O lege noua a reglementat serviciile de transport alternativ, iar șoferii care nu au toate avizele primesc amenzi de 5.000 de lei. Pasagerii nu sunt insa deranjați de marirea prețurilor pe kilometru, intrucat considera…

- Se pare ca focul ar fi izbucnit in coada avionului AIRBUS A320 la generatorul APU (AUXILIAR POWER UNIT). Din acest motiv toti pasagerii au fost evacuati pe usa din fata a aeronavei, scrie pe site-ul sau jurnalistul Vasile Dale. El afirma ca majoritatea pasagerilor sunt din Romania.Conform sursei citate,…

- Black Friday la Wizz Air. Prețurile scad masiv pe toate destinațiile, indiferent de perioada calatoriei Operatorul low-cost Wizz Air anunța reduceri de pana la 30% pe anumite zboruri rezervate vineri, indiferent de momentul calatoriei. Potrivit unui anunț al companiei, indiferent de destinație…