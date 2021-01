COVID-19 - Turcia autorizează de urgență un vaccin chinezesc Turcia a autorizat miercuri utilizarea vaccinului CoronaVac impotriva coronavirusului, produs de compania chineza Sinovac, si urmeaza sa-l administreze de joi populatiei, incepand cu personalul din sistemul sanitar, informeaza AFP si dpa potrivit Agerpres. La scurt timp cupa anuntul privind autorizarea de urgenta acordata de Institutul turc pentru medicamente si echipamente medicale, ministrul sanatatii al Turciei, Fahrettin Koca, s-a vaccinat in fata camerelor de filmat, urmat de membri ai Consiliului stiintific turc. "Toata lumea trebuie sa fie vaccinata pentru a ne putea intoarce la viata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a autorizat miercuri utilizarea vaccinului CoronaVac impotriva coronavirusului, produs de compania chineza Sinovac, si urmeaza sa-l administreze de joi populatiei, incepand cu personalul din sistemul sanitar, informeaza AFP si dpa.

- Vaccinul anti-Covid dezvoltat de compania chineza Sinovac are o eficienta de 50,4% conform celor mai noi rezultate ale studiilor clinice efectuate in Brazilia, informeaza BBC, conform news.ro. Rezultatele arata ca vaccinul este mult mai putin eficient decat sugerau datele initiale, cu putin…

- Ucraina a semnat un contract pentru achizitionarea a 1,8 milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania chineza Sinovac. Anunțul a fost facut miercuri de administratia prezidentiala de la Kiev, care asteapta ca dozele sa ajunga in tara ”cat mai curand posibil”, potrivit Reuters.‘…

- Livrarea catre Turcia a primului transport al vaccinului anti-COVID-19 produs de compania chineza Sinovac Biotech a fost amanata "cu o zi, doua" ca urmare a unui caz de COVID-19 in vama din Beijing, conform unui anunt facut duminica de ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, transmite AFP, conform…

- Livrarea catre Turcia a primului transport al vaccinului anti-COVID-19 produs de compania chineza Sinovac Biotech a fost amanata "cu o zi, doua" ca urmare a unui caz de COVID-19 in vama din Beijing, conform unui anunt facut duminica de ministrul turc al Sanatatii,

- Turcia a anuntat ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul…

- Bilanțul victimelor in urma incendiului de sambata de la spitalul din Gaziantep, in sud-estul Turciei, a ajuns la zece persoane, toate cu Covid-19, a anunțat ministrul turc al sanatații, relateaza AFP. Incendiul s-a produs in unitatea de terapie intensiva a acestei unitați dedicate persoanelor care…

- Inca o persoana ranita in incendiul izbucnit intr-o sectie de terapie intensiva COVID-19 al unui spital din provincia Gaziantep din sud-estul Turciei a murit, potrivit Reuters, care il citeaza pe ministrul Sanatații, Fahrettin Koca. Ministrul Sanatații, Fahrettin Koca, a declarat, sambata,…