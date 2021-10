De departe, Statele Unite inregistreaza cel mai greu blianț uman de la inceputul pandemiei. Peste 700.000 de oameni au sucombat in fața Covid-19 in SUA, de la inceputul pandemiei, potrivit unui nou bilanț al Universitații Johns Hopkins, echivalentul populației din capitala Washington. Vaccinarea treneaza Acest bilanț sinistru reamintește ca unii americani mor in fiecare zi din cauza […] The post Covid-19. Statele Unite depașesc pragul de 700.000 de morți first appeared on Ziarul National .