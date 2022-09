Covid-19: Pfizer cere autorizare pentru vaccinul contra Omicron în cazul copiilor între 5 și 11 ani Pfizer și BioNTech au cerut luni agențiilor americane de specialitate autorizarea vaccinului anti-Covid conceput special contra variantei Omicron pentru copiii intre 5 și 11 ani, au anunțat cele doua companii intr-un comunicat, transmite Europe 1. Cererea de autorizare de urgența a fost adresata Agenției americane a medicamentului (FDA) pentru o doza de rapel de 10 micrograme. In cazul unui raspuns pozitiv din partea FDA, Centrele de prevenție și lupta contra bolilor (CDC), principala agenție sanitara federala a SUA, vor emite la randul lor recomandari inainte de administrarea primelor doze in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

