Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de ani, a fost pronuntata de un tribunal din Shanghai (est) pentru "provocare de tulburari" dupa un proces de cateva ore, a declarat reporterilor Ren Quanniu, unul dintre avocatii sai. "Parea foarte abatuta cand a fost anuntata hotararea", a…

- O ‘cetateana jurnalista’ chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la aparitia COVID-19 in acest oras, relateaza France Presse. Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de…

- Numarul jurnalistilor detinuti in lume se ridica la 387 la sfarsitul anului 2020, o cifra aproape stabila pe un an, in ciuda cresterii arestarilor arbitrare in legatura cu criza sanitara, potrivit bilantului anual al RSF publicat luni si citat de France Presse, informeaza Agerpres. Citește…

- Capacitatea de testare a Institutului Cantacuzino, 800 de teste Covid pe zi Foto arhiva Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" are o capacitate de testare RT PCR de 800 de teste pe zi, iar în situații de criza a realizat și 1.000 de teste pe zi -…

- Cantonul Geneva merge dincolo de restrictiile impuse la nivel national in Elvetia si intra in semiizolare, informeaza France Presse, citata de dcnews . Geneva anunta ca va inchide baruri, restaurante si magazine neesentiale, in incercarea de a stopa o recrudescenta a infectarilor cu Covid-19. De asemenea,…

- Fostul viceguvernator BNR și fost președinte al Camerei Deputaților, Bogdan … Post-ul Bogdan Olteanu s-a predat Poliției Dambovița, dupa condamnarea la inchisoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Thailanda a intampinat primul grup de turisti in ultimele sapte luni, ca parte a unui experiment menit sa testeze daca este posibila o deschidere mai larga, dupa ce pandemia a afectat economia regatului, scrie Independent.co.ukCei 39 de turiști, care au zburat in Bangkok din Shanghai, vor trebui sa…

- Bilantul de un milion de decese din cauza noului coronavirus inspira tristete si neincredere locuitorilor din Wuhan. Covid-19 este controlat in China si in Wuhan, locul de unde a izbucnit pandemia, iar oamenii si-au reluat activitatile obisnuite.