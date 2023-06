Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea nu trebuie sa lase garda jos in fata COVID-19, o maladie care continua sa provoace 1.000 de decese in fiecare saptamana in Europa, a prevenit marti biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. „Chiar daca nu mai este o urgenta de sanatate publica la nivel mondial,…

- OMS indeamna la regandirea mobilitatii in Europa dupa pandemia de COVID-19: "Trebuie sa profitam in mod colectiv de acest moment in timp."Directorul Biroului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a solicitat luni guvernelor si partenerilor acestora sa regandeasca…

