COVID-19: Noi simptome! Pacieții care s-au vindecat se pot confrunta cu aceste simptome chiar și după 5 luni! Cercetatorii medicali au facut o noua descoperire privind simptomele ce se manifesta la infecția cu noul coronavirus. Mai concret, aceștia au stabilit ca unele personae care s-au vindecat de COVID-19 s-au confruntat cu noul diagnostic: „degete covid”. Ce inseamna „degete covid”? „Degetele covid” – sunt un simptom asociat infecției cu coronavirus și se manifesta prin erupții la nivelul mainilor sau picioarelor, erupții asemanatoare rujeolei sau urticariei. Simptomul se poate manifesta și prin umflaturi sau bubițe micuțe de culoare roșie sau violet. In mod normal, la cazurile ușoare de coronavirus… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

