- O noua interdictie de circulatie pentru reducerea raspandirii coronavirusului in Franta ar putea fi impusa doar ca masura de ultima instanta, a apreciat luni ministrul de finante Bruno Le Maire, citat de Reuters. Oficialul a adaugat ca actualele interdictii de circulatie pe timp de noapte…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…

- Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, le-a cerut miercuri companiilor din sectorul distributiei sa amane operatiunea promotionala Black Friday prevazuta in Franta pentru data de 27 noiembrie, in timp ce guvernul de la Paris este asteptat sa decida in zilele urmatoare

- Grecia intra în carantina totala pentru 3 saptamâni, începând cu data de 7 noiembrie, sâmbata. Masura a fost luata dupa ce în ziua de miercuri s-au înregistrat 2.600 de cazuri de COVID-19, fiind un numar record pentru…

- Un locuitor din Paris se infecteaza cu noul coronavirus la fiecare 30 de secunde, iar la fiecare 15 minute un parizian ajunge la spital ca urmare a simptomelor cauzate de COVID-19, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de Reuters și Agerpres.Olivier Veran a facut aceste…