COVID-19: Mai puține infectări și decese confirmate astăzi CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 544 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce luni au fost confirmate 603 persoane infectate cu virusul COVID-19. © Sputnik / Mihai CarausCum vor fi tratați pacienții cu COVID-19: Protocolul clinic național a fost modificatToate cazurile inregistrate astazi sunt cu transmitere locala. Numarul total de teste efectuate – 4 352, dintre care 939 au fost teste Rapid – Antigen. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 242 364. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

