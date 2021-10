Noua Zeelanda a reușit, sambata, datorita efortului guvernului, sa-și vaccineze 2,5 din populație, transmite Reuters. Datorita strategiei bine gandite și indemnurilor venite din partea premierului Jacinda Arden, in Noua Zeelanda, in doar o singura zi (sambata) au fost administrate 124.669 de doze. In fața pericolului reprezentat de varianta Delta, guvernul neo-zeelandez iși propune o abordare de tipul ”a trai cu Covid”, ceea ce inseamna accelerarea ritmului de vaccinare. Sambata, au fost raportate 41 de noi cazuri, 40 la Auckland, metropola aflata in lockdown de la jumatatea lunii august. In Noua…