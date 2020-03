Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . In Italia s-au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…

- Numarul deceselor cauzate in ultimele 24 de ore de noul coronavirus in regiunea Lombardia, din nordul Italiei, este de 416, aducand la 6.360 numarul total al cazurilor fatale de COVID-19 in aceasta regiune italiana, au anuntat duminica seara surse medicale de la Milano, informeaza Agerpres. Comparativ,…

- "Vor ramane deschise doar farmaciile și magazinele alimentare", a anunțat Giuseppe Conte. Premierul a dat asigurari ca magazinele alimentare vor fi aprovizionate, astfel oamenii nu trebuie sa-și faca griji ca vor ramane fara mancare. Vor fi inchise baruri, cafenele, absolut tot in Italia.…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- Barbatul a fost internat sambata in orasul Cernauti, dupa ce a calatorit in Ucraina din Italia, prin Romania, a precizat Kuzin. Bilantul epidemiei de coronavirus (Covid-19) a depasit luni pragul de 3.000 de decese la nivel mondial si continua sa aiba consecinte grave in intreaga lume, in special…

- Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa, a ajuns la 2.036, in crestere de la un numar de 1.694 de cazuri inregistrat duminica. Seful agentiei a declarat ca dintre persoanele infectati initial, 149 s-au vindecat. Contagiunea a iesit la iveala in urma…

- Angelo Borelli a mai precizat ca numarul total al contaminarilor se ridica la 2.036, comparativ cu 1.694 in ziua precedenta, ceea ce inseamna o crestere cu 20%. Potrivit responsabilului italian, dintre pacientii initiali, 149 s-au insanatosit. In prezent, 908 pacienti sunt spitalizati, iar…

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus in Italia a ajuns la 132. Sunt 89 persoane pozitive in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte și 2 in Lazio. In timp ce bilanțul mondial al Coronavirus crește la 2.461 de victime, Italia se confrunta cu prima urgența reala legata…