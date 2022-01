Covid-19 în Europa: Un număr record de cazuri în Franța, Germania, România In Europa, de la Est la Vest, se inregistreaza cifre record de infecții cu Covid-19. Romania, una dintre țarile cu cei mai puțin vaccinați din Uniunea Europeana, inregistreaza un numar record de infectari pentru a doua zi consecutiva, apropiindu-se de cifrele consemnatein luna octombrie a anului trecut, scrie Euronews. Joi, Grupul de comunicare strategica a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 19.105 cazuri, numar record de la inceputul pandemiei in țara noastra. In Polonia, cadrele medicale sunt epuizate. Autoritațile se tem ca spitalele nu vor fi pregatite pentru noul val pandemic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

