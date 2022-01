COVID-19 în biserici nu există: Ce au găsit oamenii legii în urma raziilor In biserica, COVID nu exista, cred unii enoriași care refuza sa poarte masca de protecție in interiorul lacașului sfint. Asta au surprins oamenii legii care au mers sa verifice cum sint respectate masurile anti-COVID in bisericile din Capitala, transmite Știri.md cu referire la Publika.md. Unii enoriași considera ca masca nu ne protejeaza de virus. „- Aveți frica de Dumnezeu, umblați și v Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- In biserica, COVID nu exista, cred unii enoriași care refuza sa poarte masca de protecție in interiorul lacașului sfant. Asta au surprins oamenii legii care au mers sa verifice cum sunt respectate masurile anti-COVID in bisericile din Capitala.

