Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. In total, 26.246 de persoane sunt spitalizate in Franta, dintre care 6.399 se afla la Terapie Intensiva. Miercuri, directorul Departamentului francez pentru Sanatate, Jerome Salomon, a anuntat ca Franta si-a depasit capacitatea de internare a pacientilor la ATI. Citeste si COVID-19.…

- Ziarul Unirea RECORD NEGRU pentru Spania: 950 de morți in 24 de ore, cel mai mare numar de decese, intr-o zi la nivel mondial In Spania s-a raportat ca 950 de persoane au murit, din cauza infecției cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Depașește astfel 10.000 de decese (10.003 decese) din cauza COVID-19.…

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Potrivit directorului general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, 15.732 de pacienti sunt spitalizati dintre care 3.787 la Terapie Intensiva, adica un nou aflux de 412 de persoane intr-o singura zi. Premierul francez Edouard Philippe a anuntat vineri o prelungire a izolarii…

- Potrivit directorului general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, 15.732 de pacienti sunt spitalizati dintre care 3.787 la Terapie Intensiva, adica un nou aflux de 412 de persoane intr-o singura zi. Premierul francez Edouard Philippe a anuntat vineri o prelungire a izolarii - cu…

- Epidemia de coronavirus a cauzat in Franta moartea a 372 de pacienti (dintre care 108 in 24 de ore) si sunt spitalizati 4.761 de bolnavi, dintre care o mie la Terapie Intensiva, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, scrie...

- Epidemia de coronavirus a cauzat in Franta moartea a 372 de pacienti (dintre care 108 in 24 de ore) si sunt spitalizati 4.761 de bolnavi, dintre care o mie la Terapie Intensiva, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, scrie AFP."Contaminarile se dubleaza la patru zile", a precizat directorul general…

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…