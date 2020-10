Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța ca trasferul deținuților intre locurile de detenție și munca acestora in punctele de lucru exterioare au fost suspendate. Aceste restricții se inscriu intr-o noua serie de masuri stabilite de AEP in contextul inmulțirii cazurilor de infectare cu coronavirus in Romania. ANP anunța ca suspenda transferul deținuților intre penitenciare. Persoanele aflate in detenție nu mai pot munci in punctele de lucru exterioare. ”Avand in vedere creșterea numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2 la nivel național, responsabilitatea sistemului administrației…