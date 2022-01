Covid-19: Contra variantei Delta, trecerea prin boală ar proteja mai bine comparativ cu vaccinarea Contra variantei Delta, persoanele nevaccinate și care in prealabil au contractat Covid-19 erau mai bine protejate, comparativ cu persoanele care erau doar vaccinate, potrivit unui studiu al autoritaților americane, publicat, miercuri, saptamana aceasta. Totuși, ”vaccinarea ramane strategia cea mai sigura” contra bolii, a subliniat Centrul de prevenire și lupta contra bolilor (CDC), care a publicat aceste date, transmite AFP și 7sur7. In prezent, este dovedit, pe de o parte, ca boala marește riscul de complicații grave și, pe de alta parte, ca vaccinurile sunt sigure și eficace. Acest studiu a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

