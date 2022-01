Confruntați cu politica „zero Covid-19” a Beijingului, care este foarte stricta cu animalele, bogații din Hong Kong sunt pregatiți pentru orice ca sa-și exfiltreze animalele de companie. In Hong Kong, de cateva saptamani, mai multe avioane private au parasit orașul, luand la bord altfel de pasageri. 22.000 de dolari zborul Confruntați cu politica „zero Covid” […] The post Covid-19. Bogații iși evacueaza animalele de companie cu avioane private first appeared on Ziarul National .