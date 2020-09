Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta tara, cu circa 11,5 milioane de locuitori si cu o mare densitate a populatiei, a inregistrat 10.001 decese, dintre care 13 in ultimele 24 de ore, si 117.115 de cazuri de contaminare in total, comparativ cu 115.353 cu o zi inainte, potrivit bilantului cotidian al Sciensano. Autoritatile belgiene…

- Omenirea a depașit un nou prag negru al pandemiei de coronavirus. Astfel, la nivel global s-au inregistrat peste 1 milion de decese provocate de COVID-19. Jumatate din morți sunt in doar patru țari, puternic lovite de virus.

Pragul de 1 milion de morți de Covid-19, la nivel mondial, a fost depasit. Care este tara cu cei mai multi decedati. Un milion de oameni au murit din cauza Covid-19 pe intreg Globul, potrivit cifrelor furnizate de Worldometers. Mai mult de jumatate dintre decese s-au inregistrat in doar patru țari: SUA, Brazilia, India, Mexic.

- Un milion de oameni au murit din cauza Covid-19 pe intreg Globul, potrivit cifrelor furnizate de Worldometers. Mai mult de jumatate dintre acestea s-au inregistrat in doar patru țari: SUA, Brazilia, India, Mexic.

- Rusia a anuntat miercuri 142 de morti din cauza covid-19 in ultima zi, in crestere fata de cele 122 de morti raportate cu o zi inainte, iar bilantul total a crescut la 18.135 de decese, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au inregistrat de asemenea 5.218 de contaminari cu noul coronavirus…

- Romania a depașit pragul de 4.000 de decese ale persoanelor depistate cu coronavirus, de la inceputul pandemiei. De marți pana miercuri s-au inregistrat 51 de decese ale persoanelor cu Covid-19. In Timiș au aparut 44 de cazuri de SARS-Cov2, in 24 de ore.

- Brazilia a depasit pragul de 100.000 de decese provocate de COVID-19 si se situeaza pe locul doi in lume, dupa SUA, atat in ceea ce priveste numarul de infectii, cat si cel al deceselor. Iar epidemia nu da deloc semne ca ar slabi in intensitate.

