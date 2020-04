Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de medici din Indonezia au murit dupa ce au fost contaminati cu noul tip de coronavirus, a anuntat luni Asociatia Medicala din aceasta tara, atentionand cu privire la consecintele pe care pandemia le are asupra angajatilor din sistemul sanitar, informeaza dpa potrivit Agerpres. "Cel…

- Pana in prezent, nu exista date cu privire la numarul de decese printre alte cadre medicale, inclusiv in randul asistentilor medicali, a afirmat Halik Malik, purtatorul de cuvant al Asociatiei Medicale din Indonezia.El a indemnat guvernul sa fie transparent cu privire la numarul de cadre medicale afectate…

- Lucratorii medicali sunt in prima linie in lupta cu pandemia, continuand sa presteze servicii cu un risc sporit de infectare pentru ei, dar și pentru familiile lor. Posibilitatea reala de a fi infectat de COVID-19 in timpul serviciului, orele indelungate de munca, stresul psihologic si oboseala, sunt…

- Alte 22 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 confirmate astazi de laboratorul ANSP, dintre care 18 cu transmitere locala (Chișinau, Soroca, Ștefan-Voda, Balți, Ialoveni, Transnistria) și 4 de import, la cetațeni reveniți din Romania, Rusia, Franța și Marea Britanie. In total, in Republica Moldova…

- Astazi au fost raportate 123 de cazuri noi. (1) 23 de pacienți sînt în stare grava; 17 au murit deja. În urma cu trei zile propuneam introducerea de urgența a imunizarii pasive cu plasma sanguina donata de persoanele vindecate, așa numita plasma hiperimuna. Între…

- Un numar de 34 de medici de la Spitalul Judetean Suceava sunt confirmati pozitiv cu COVID-19, informeaza miercuri Ministerul Sanatatii. ‘In ceea ce priveste personalul medical, in unitatea sanitara sunt angajate 1.300 de persoane, personal medical si auxiliar. Din cei 233 de medici ai unitatii sanitare,…

- Un numar de 103 cadre medicale din tara sunt diagnosticate cu COVID-19, informeaza marti Ministerul Sanatatii. Este vorba despre 43 de medici (27 din Suceava), 45 de asistenti medicali (30 din Suceava), 14 infirmieri (13 din Suceava) si un ingrijitor. ‘Conform datelor raportate catre Institutul National…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP.Presedintele rus Vladimir Putin "a confirmat…