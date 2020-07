COVID-19 a revenit într-un oraș din Timiș liber de virus pentru 7 săptămâni consecutive Mai multe persoane au fost depistate cu COVID-19 in orașul Faget, din județul Timiș, dupa ce localitatea nu s-a mai confruntat cu niciun caz de imbolnavire in ultimele șapte saptamani. „Avem in cursul acestei saptamani cinci persoane confirmate in total și inca o doamna de saptamana trecuta. DSP a facut ancheta epidemiologica. Sunt puse persoane […] Articolul COVID-19 a revenit intr-un oraș din Timiș liber de virus pentru 7 saptamani consecutive a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

