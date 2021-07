Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica este la un nivel rezonabil pentru Romania susține prim-ministrul Florin Cițu. ”Știți foarte bine ca in Uniunea Europeana de la 60% exista discuții. In Romania s-au luat decizii de a avea cateva masuri inainte a avea 60%. Deja masurile sunt luate de anul acesta. Știți ca in…

- Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987 a devenit zi oficiala in Romania. Legea a fost promulgata, joi de Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii prin care 15 Noiembrie este desemnata Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987. „Parlamentul,…

- Prim-ministrul Florin Citu, ministrul interimar de Finante, discuta la Palatul Victoria cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor pe teme precum: "datorie publica, trezorerie si Banca Nationala de Dezvoltare", potrivit unei informari a Guvernului. "Prim-ministrul Florin Citu, ministru interimar…

- „CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19La data de 4 iunie 2021 Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui…

- Klaus Iohannis a semnat vineri Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a anunțat Administrația Prezidențiala.Potrivit modificarilor…

- Ministerul Finantelor a planificat in luna iunie 2021 imprumuturi in valoare de 4,6 miliarde de lei de la bancile comerciale, din care 1,1 miliarde de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 3,5 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat. La acestea se poate…

- ​Termenul de depunere a declarației de beneficiar real a fost prelungit pâna la 1 octombrie, a anunțat ministrul economiei Claudiu Nasui, la finalul ședinței Guvernului de joi. Ministrul considera ca este o veste buna pentru mediul de afaceri. Practic, prin acest act normativ este introdus un…

- Datoria publica va crește in acest an cu 25% fața de 2020 , ajungand la nivelul de 609,77 miliarde de lei, adica 54,6% din PIB. Fața de 2019. datoria va fi cu 63% mai mare. Practic, in guvernarea PNL din 2020 și in cea PNL-USR PLUS-UDMR se aduna in plus 235,95 miliarde de lei. Daca in 2019, datoria…