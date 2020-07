Stiri pe aceeasi tema

- (sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situații de Urgența) Romania a inregistrat cel mai mare numar de infectari cu Covid-19 de la inceputul pandemiei: 555 de noi cazuri raportate in ultimele 24 de ore, potrivit buletinului comunicat de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima zi au fost facute…

- STARE DE ALERTA. "Masuri anunțate de autoritațile romane și cele spaniole in context Covid19 ROMANIA - Incepand cu 15 iunie a.c. se menține obligativitatea intrarii in izolare la domiciliu sau carantina (la cerere) pentru o perioada de 14 zile pentru toate persoanele care sosesc din…

- Direcția de Sanatate Publica informeaza ca astazi, in județul Brașov, 33 de persoane sunt in carantina și 1.916 persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Instituția Prefectului județului Brașov face apel la cetațeni sa dea dovada de responsabilitate, sa respecte cu rigurozitate normele…

- Autoritațile au informat, vineri seara, ca inca șapte oameni confirmați cu noul coronavirus la nivel național au pierit, ceea ce face ca bilanțul deceselor sa ajunga la 1.166. Din cate a transmis Grupul de Comunicare Strategica, avand ca sursa datele venite de la Institutul Național de Sanatate Publica…

- Un numar de 165 de noi cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se astfel la un total de 12.732 de imbolnaviri, a anuntat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele infectate, 4.547 au fost declarate vindecate…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 451 persoane…

- Un numar de 812 cadre medicale sunt infectate in Romania cu noul coronavirus, conform raportarilor primite de catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, transmite Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Un numar de 109 de cazuri de infecție cu noul coronavirus și 4 decese au fost inregistrate, pana in acest moment, in județul Alba. Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, duminica 12 aprilie, in județul Alba au fost inregistrate 6 noi cazuri. Astfel, numarul…