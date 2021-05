Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii fac cercetari intr-un dosar penal in care sunt vizate fapte de braconaj și uz nelegal de arma in cazul uciderii ursului Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs brun care traia in padurile din Romania.

- Organizațiile Agent Green și VGT din Austria condamna uciderea ursului brun Arthur de catre vanatorul de trofee, prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein. Ecologiștii susțin ca este vorba despre braconaj și ca animalul impușcat este probabil cel mai mare din UE. Reprezentanții Agent…

