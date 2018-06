Doi pui de urs, ramasi orfani dupa ce mama lor a fost accidentata mortal de o garnitura de tren in localitatea Malnas, au fost salvati de politistii covasneni si transferati la un centru specializat din judetul Harghita.



"Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Covasna si ai postului de Politie Micfalau au ajutat la capturarea si salvarea in siguranta a celor doi pui. Actiunea a avut loc joi si a fost destul de dificila, pentru ca puii sunt mici, au intre patru - cinci luni, si erau foarte speriati. (...) Ursoaica ranita a cazut in raul Olt si a fost luata…