Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe, care a fost restaurat si modernizat recent printr-un proiect cofinantat din fonduri europene, isi va diversifica serviciile catre public, propunandu-si sa gazduiasca, printre altele, si cununii religioase. Directorul muzeului, Varga Mihaly, a declarat, pentru…

- Copiii din Sfantu Gheorghe care participa la programul Pedibus, lansat de autoritatile locale cu scopul de a determina elevii din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, vor primi premii din partea organizatorilor. Potrivit acestora, copiii care merg pe jos la scoala vor fi insotiti, saptamana aceasta,…

- Peste doua saptamani are loc campania de colectare GRATUITA a deșeurilor voluminoase și DEEE, in Pitești! Primaria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 S.A., organizeaza, in luna septembrie, a treia campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase și DEEE, de anul acesta, pentru locuitorii…

- Operatorul regional de salubritate Tega SA a anuntat ca, incepand din aceasta luna, nu mai ridica pubelele destinate deseurilor menajere, daca acestea contin cantitati mari de deseuri biodegradabile, precum resturi vegetale adunate de prin gradini. Directorul Tega, Mathe Laszlo, a declarat, astazi,…

- Peste 2.200 de copii din judetul Covasna, care intra in acest an scolar in clasele pregatitoare, vor primi ghiozdane din partea Consiliului Judetean, printr-un program initiat in urma cu un deceniu. Reprezentantii CJ Covasna au anuntat ca joi, incepand cu ora 11,00, in Sala de conferinte a Colegiului…

- Teatrul "Tamasi Aron" din Sfantu Gheorghe a anuntat, azi, ca a pus in vanzare biletele pentru noua stagiune, dar este nevoit sa ridice pretul acestora, din cauza lantului de scumpiri. Reprezentantii institutiei au precizat ca majorarea va fi de 5 lei, insa studentii, pensionarii, spectatorii din mediul…

- Perioada de colectare: .. – .. Se interzice depozitarea deșeurilor textile (haine) și a materialelor provenite din construcții, excepție polistirenul Este interzisa depozitarea deșeurilor dupa ridicarea containerelorPunctele de colectare: Cartier Gheja – in curtea școlii Cartier Roșiori – intersecția…

- Aproape 1.200 de autoturisme vechi si poluante au fost scoase din circulatie in ultimii doi ani in municipiul Sfantu Gheorghe, prin programul "Dam valoarea rablei tale", initiat de autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor Primariei, cea mai veche masina casata in cadrul acestui program, care a…