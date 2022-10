Courtois, cel mai bun portar la gala Balonului de Aur

Stiri pe aceeasi tema

- Portarul belgian al echipei Real Madrid, Thibaut Courtois, ar putea rata El Clasico de duminica, din La Liga, cu FC Barcelona, din cauza problemelor la spate, scrie Le Soir, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa italiana AC Milan a pierdut marti, pe teren propriu, meciul cu formatia engleza Chelsea, scor 0-2. Portarul roman Ciprian Tatarusanu a fost integralist. La Varsovia, Sahtior Donetk a facut egal cu Real Madrid, scor 1-1., noteaza news.ro. Suporterii ucraineni au pus in scena o coregrafie impresionanta,…

- Jerzy Dudek (49 de ani), fostul portar polonez care a cucerit celebra Liga a Campionilor din 2005 alaturi de Liverpool, are cateva pasaje „explozive” in cartea sa autobiografica, „Un mare polonez in poarta noastra”, publicata in 2016. Dudek a jucat intre 2001 și 2007 la Liverpool, apoi pana in 2011…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a caștigat Trofeul Carpati, dupa ce a invins reprezentativa Spaniei, scor 25-23, in ultimul meci de la Bistrița. In cele trei zile de competitie, tricolorele au obtinut un egal, si doua victorii. Rezultatele inregistrate in ultima zi a trofeului Carpați:…

- Liverpool a incercat sa dea lovitura in ultimele zile ale perioadei de mercato din aceasta vara. Echipa lui Jurgen Klopp a oferit 100 de milioane de euro pentru Federico Valverde, de la Real Madrid. Federico Valverde a fost dorit pe Anfield in ultimele zile ale perioadei de transferuri. Englezii au…

- Brazilienii Vinicius Junior si Rodrygo au adus victoria echipei Real Madrid, campioana en titre a Spaniei si a Europei, in fata formatiei Betis Sevilla (scor 2-1), sambata, in primul meci disputat pe stadionul Santiago Bernabeu de la debutul acestui sezon, contand pentru etapa a 4-a din Primera Division.…

- Real Madrid a caștigat pentru a cincea oara Supercupa Europei, dupa ce a invins formația, miercuri, Eintracht Frankfurt, la Helsinki, scor 2-0. Carlo Ancelotti, antrenorul madrilenilor, a declarat ca atacantul Karim Benzema este cu siguranța singurul favorit la caștigarea Balonului de Aur in 2022.

- Cristiano Ronaldo urmeaza sa se intalneasca marți cu managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, pentru a discuta despre viitorul sau la club. Atacantul portughez, in varsta de 37 de ani, dorește ca clubul sa il lase sa plece in aceasta vara și a ratat turneul de pre-sezon al lui United in Thailanda…