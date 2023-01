Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Arges anunta ca a castigat in instanta anularea unei hotarari a CL Calinesti, prin care din bani publici au fost cumparate un restaurant, un bar, o discoteca, o casa si terenuri de la un om de afaceri care avea datorii Prefectul judetului Arges, Radu Perianu, a obtinut in instanta, in cadrul…

- Un crescator de vaci și-a gasit dreptatea in Instanța dupa ce fusese amendat de Poliția Locala din cauza „mirosului insuportabil de balegar”. Fermierul i-a dat pe oamenii legii in judecata iar judecatorii au luat o decizie care ar putea schimba modul in care se aplica amenzi crescatorilor, scrie…

- Curtea de Apel Brașov a decis, joi, sa suspende Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Mediului privind aprobarea cotelor de recolta pentru specia cocos de munte. Instanța a admis cererea facuta de Asociația Alianța pentru Combaterea Abuzurilor. Decizia Curții de Apel poate fi atacata cu recrus, insa…

- „Autorizația de construire emisa la Campulung pentru un bloc de locuințe sociale a fost atacata in instanța, dupa solicitarea Inspectoratului de Stat in Construcții. Reprezentanții instituției au concluzionat, dupa un control, ca lipsesc mai multe avize care ar fi trebuit sa stea la baza emiterii autorizației.”,…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea lui Laszlo Tokes de anulare a decretului prezidential de retragere a Ordinului National Steaua Romaniei, a declarat miercuri, 19 octombrie, avocatul lui Tokes, Kincses Elod, potrivit Agerpres. Tokes poate face recurs.„Solutia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti…